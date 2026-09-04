Умер заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий

Об этом сообщили в пресс-службе СЖР

Фото: Реальное время

В Москве на 61-м году жизни умер заместитель председателя и секретарь Союза журналистов России (СЖР), заслуженный журналист РФ Алексей Вишневецкий. Об этом сообщили в пресс-службе СЖР.

— Трагическое известие пришло сегодня утром. Это огромная, невосполнимая утрата для всех нас, его коллег, — говорится в сообщении пресс-службы.

Алексей Вишневецкий родился в Москве. В СЖР он занимал пост заместителя председателя с декабря 2017 года. Звание заслуженного журналиста ему было присвоено указом президента в 2026 году.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вишневецкий прошел путь от внештатного корреспондента «Московской правды» до руководящих должностей на телевидении. Он работал шеф-редактором программ на НТВ, ТНТ и телеканале «Россия», а также занимал пост ответственного секретаря «Парламентской газеты». Участвовал в создании около тысячи документальных фильмов.

В апреле 2025 года в «Реальном времени» выходило объемное интервью с Вишневецким, в котором он рассказал о профессиональной этике, убийстве советского образования, особенностях поколения Z и назвал главную задачу журналистики.

Зульфат Шафигуллин