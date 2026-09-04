Оборот общепита в Татарстане вырос до 63,7 млрд рублей
Это на 7,7% больше, чем годом ранее
Оборот общепита в Татарстане за январь — июль 2026 года составил 63,7 млрд рублей. Это на 7,7% больше, чем годом ранее. Республика заняла второе место в ПФО по объему оборота, уступив лишь Самарской области (65,9 млрд рублей), сообщает РБК, изучив данные Росстата.
Динамика роста Татарстана (7,7%) превысила средние показатели по ПФО (4,5%). В округе республика заняла четвертое место по темпам роста после Марий Эл (+14,1%), Саратовской (+11,6%) и Оренбургской (+10,6%) областей.
В трех регионах ПФО оборот общепита снизился: в Пермском крае (-4,1%), Пензенской области (-0,7%) и Мордовии (-0,4%).
Общий оборот в ПФО составил 406 млрд рублей. В целом по России бары, кафе и рестораны за семь месяцев заработали 34,45 трлн рублей.
Ранее сообщалось, что в Казани за год сократилось количество точек общепита. По данным на август, в городе открыто 3,7 тыс. заведений.
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