Оборот общепита в Татарстане вырос до 63,7 млрд рублей

Это на 7,7% больше, чем годом ранее

Фото: Максим Платонов

Оборот общепита в Татарстане за январь — июль 2026 года составил 63,7 млрд рублей. Это на 7,7% больше, чем годом ранее. Республика заняла второе место в ПФО по объему оборота, уступив лишь Самарской области (65,9 млрд рублей), сообщает РБК, изучив данные Росстата.

Динамика роста Татарстана (7,7%) превысила средние показатели по ПФО (4,5%). В округе республика заняла четвертое место по темпам роста после Марий Эл (+14,1%), Саратовской (+11,6%) и Оренбургской (+10,6%) областей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В трех регионах ПФО оборот общепита снизился: в Пермском крае (-4,1%), Пензенской области (-0,7%) и Мордовии (-0,4%).

Общий оборот в ПФО составил 406 млрд рублей. В целом по России бары, кафе и рестораны за семь месяцев заработали 34,45 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани за год сократилось количество точек общепита. По данным на август, в городе открыто 3,7 тыс. заведений.

Алсу Сабирзанова