В Татарстане учредили конкурс «Лучший архивист»
Победитель получит звание «Лучший архивист Республики Татарстан» и премию 20 тыс. рублей
В республике впервые пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучший архивист Республики Татарстан». Соответствующее положение утвердил госкомархив республики.
Конкурс направлен на выявление талантливых специалистов, повышение престижа профессии и внедрение новых подходов в архивное дело. Участниками могут стать работники государственного архива региона, муниципальных и ведомственных архивов.
Победитель получит звание «Лучший архивист Республики Татарстан» и премию 20 тыс. рублей. Призеры (2-е и 3-е места) — 15 и 10 тыс. рублей. Также предусмотрены пять номинаций с призом по 5 тыс. рублей.
Конкурс будет проводиться один раз в два года. Информация о сроках появится на сайте госкомархива Татарстана за 14 дней до начала.
Ранее сообщалось, что в республике откроют четыре новых кластера «Профессионалитета» в 2027 году. К 2030 году в федеральный проект войдут все колледжи и техникумы страны.
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