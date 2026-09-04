У парка Победы в Казани появится новый ЖК на 2 тысячи жителей
Его возведут на месте бывшей базы Горводзеленхоза
На пересечении улиц Чуйкова и Бондаренко в Казани, рядом с парком Победы, построят жилой комплекс с высотными домами — до 18 этажей. В новых домах смогут поселиться около 2 тысяч человек. Общая площадь квартир составит 60 тысяч квадратных метров. Кроме жилых помещений, в домах появятся коммерческие пространства на первых этажах — их общая площадь составит более 5 тысяч квадратных метров. Соответствующая информация появилась в сборнике документов казанского исполкома.
Для автовладельцев построят современную парковку на 781 машино-место. Из них 600 мест отведут для жителей комплекса, а остальные — для гостей и работников магазинов и офисов на первых этажах. Строительство планируют завершить в несколько этапов. Архитектурные проекты должны подготовить до 2029 года, а муниципальную парковку построят до 2036 года.
ЖК возведут на месте бывшей базы Горводзеленхоза, расположенной по улице Чуйкова. Территория включает два земельных участка общей площадью 3,46 гектара, несколько строений, в том числе собственную заправку с двумя бензоколонками.
Год назад ее выкупил «Специализированный застройщик Регион Девелопмент — 4», входящий в структуру федерального застройщика ФСК. Стоимость сделки составила 531,5 миллиона рублей. Для компании это не первый проект в Татарстане — ФСК уже строит ЖК комфорт-класса «ФоРест» в Зеленодольском районе и жилой комплекс бизнес-класса «Фриссон» на улице Даурской.
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