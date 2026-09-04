У парка Победы в Казани появится новый ЖК на 2 тысячи жителей

Его возведут на месте бывшей базы Горводзеленхоза

Фото: Артем Дергунов

На пересечении улиц Чуйкова и Бондаренко в Казани, рядом с парком Победы, построят жилой комплекс с высотными домами — до 18 этажей. В новых домах смогут поселиться около 2 тысяч человек. Общая площадь квартир составит 60 тысяч квадратных метров. Кроме жилых помещений, в домах появятся коммерческие пространства на первых этажах — их общая площадь составит более 5 тысяч квадратных метров. Соответствующая информация появилась в сборнике документов казанского исполкома.

Для автовладельцев построят современную парковку на 781 машино-место. Из них 600 мест отведут для жителей комплекса, а остальные — для гостей и работников магазинов и офисов на первых этажах. Строительство планируют завершить в несколько этапов. Архитектурные проекты должны подготовить до 2029 года, а муниципальную парковку построят до 2036 года.

скриншот документации исполкома Казани

ЖК возведут на месте бывшей базы Горводзеленхоза, расположенной по улице Чуйкова. Территория включает два земельных участка общей площадью 3,46 гектара, несколько строений, в том числе собственную заправку с двумя бензоколонками.

Год назад ее выкупил «Специализированный застройщик Регион Девелопмент — 4», входящий в структуру федерального застройщика ФСК. Стоимость сделки составила 531,5 миллиона рублей. Для компании это не первый проект в Татарстане — ФСК уже строит ЖК комфорт-класса «ФоРест» в Зеленодольском районе и жилой комплекс бизнес-класса «Фриссон» на улице Даурской.

скриншот с сайта torgi.gov.ru

Дмитрий Зайцев