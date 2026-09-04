Air Tanzania объявила о приостановке авиарейсов в Москву
Решение принято после плановой оценки рисков на маршруте
Авиакомпания Air Tanzania временно прекратила полеты между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября. Решение принято после плановой оценки рисков на маршруте, сообщили в пресс-службе перевозчика.
В компании пояснили, что проводят такие проверки непрерывно по всей сети и приостанавливают рейсы, если результаты этого требуют.
Сроки возобновления авиасообщения пока не определены.
Перевозчик продолжит отслеживать ситуацию и объявит о восстановлении полетов после очередной оценки безопасности маршрута.
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