Air Tanzania объявила о приостановке авиарейсов в Москву

Решение принято после плановой оценки рисков на маршруте

Фото: Динар Фатыхов

Авиакомпания Air Tanzania временно прекратила полеты между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября. Решение принято после плановой оценки рисков на маршруте, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании пояснили, что проводят такие проверки непрерывно по всей сети и приостанавливают рейсы, если результаты этого требуют.

Сроки возобновления авиасообщения пока не определены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перевозчик продолжит отслеживать ситуацию и объявит о восстановлении полетов после очередной оценки безопасности маршрута.

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Зульфат Шафигуллин