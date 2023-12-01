«Разбираться надо не с самим сериалом»: прокурор Татарстана прокомментировал страсти по «Слову пацана»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Глава прокуратуры Татарстана признался — нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» пока не смотрел — не было времени, но считает — в любом материале можно найти и хорошее и плохое, сообщил Альберт Суяргулов сегодня на брифинге.



Как передает журналист «Реального времени», прокурор РТ признался — сведения о закате казанского феномена почерпнул из одноименной книги Асгата Сафарова.

«На мой взгляд, всему свое время. Был сериал «Бригада». На сегодняшний день на экранах достаточно много сериалов, в которых идет романтизация преступной деятельности. Сериал — это такой же вид искусства, — заметил Суяргулов. — Разбираться надо не с самим сериалом, а с тем, как его преподносят, и главное, как отдельные силы пытаются использовать его в своих интересах...»

Далее он признался, что при посещении «Эрмитажа» не сразу смог оценить красоту картины «Даная». «Когда изучаешь, как эта картина писалась, — смотришь уже другими глазами. Так что думающие люди всегда найдут, какие выводы сделать, а не думающие будут кричать: «Сериал — плохой, запретить». Думаю, родителям с детьми нужно общаться и на этом примере детям показывать, тогда было вот так, а сейчас, смотри, по улицам ходим — никто нам голову не пробивает. Ко всему нужно подходить с головой».



Завершая сериальную тему, Альберт Суяргулов подчеркнул — с уважением относится к мнению сторонников запрета, и не исключил, что после просмотра сериала скорректирует свою позицию.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/vk.com

Напомним, сериал Жоры Крыжовникова, снимать который изначально планировали в Казани и в Набережных Челнах, неоднократно призывала проверить и даже запретить детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Еще в феврале 2022 года во время его съемок она обращалась к прокурору Татарстана (на тот момент эту должность занимал Илдус Нафиков, — прим. ред.) с просьбой проверить законность вовлечения в процесс подростков.



— В годы активности группировок было похоронено много молодых ребят, и выход в свет фильма «Слова пацана» может повлиять на неокрепшую психику подрастающего поколения негативным образом, — указывала Ирина Волынец.



В начале ноября детский омбудсмен Татарстана обратилась к замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой с просьбой запретить сериал «Слово пацана». По ее мнению, проект Жоры Крыжовникова романтизирует бандитизм.

В обращении она указала на сюжет кинокартины, который рассказывает историю криминальной казанской ОПГ «Тяп-Ляп». По ее мнению, сериал может повлиять на «неокрепшую психику подрастающего поколения негативным образом, романтизируя образ преступника». Кроме того, «Слово пацана» идеализирует персонажей, считает Волынец.

— С учетом вышеизложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Викторовна, принять меры по запрету выпуска сериала «Слово пацана», наносящего вред психическому и нравственному здоровью молодежи, а также принять меры по недопущению в интернет-ресурсах транслирования недопустимого контента, — говорится в обращении Ирины Волынец.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/vk.com

Также Ирина Волынец, посмотрев несколько серий сериала, обратилась в Роскомнадзор, попросив проверить «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям.

Еще один скандал вокруг сериала «Слово пацана» возник после того, как в социальных сетях появилось видео из Сармановского района Татарстана, где толпа дралась под музыку из кино. В интернете также появляются карты, где несовершеннолетние делят территорию, и информация о назначаемых «стрелках». Сами подростки заявляют, что это просто игра. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.



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Ирина Плотникова