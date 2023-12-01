В Казани простились с экс-директором цирка Рамилем Шарифуллиным

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

1 декабря состоялась церемония прощания с бывшим директором казанского цирка Рамилем Шарифуллиным. Она прошла в морге казанской городской клинической больницы №12.

Провожали Рамиля Шарифуллина в последний путь родственники, друзья и коллеги. Была прочитана погребальная молитва (джаназа-намаз).



Присутствовавший на церемонии начальник пресс-службы Минкульта Татарстана Айрат Файзрахманов выразил соболезнования от имени коллектива.

— Коллектив Министерства культуры приносит свои искренние соболезнования. Многие из нас знали Рамиля. Для всех нас это был очень искренний человек , — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

О смерти Рамиля Шарифуллина стало известно вчера. Он умер на 45-м году жизни.



Рамиль Шарифуллин занял пост директора цирка в 2019 году. Спустя два года его уволили с должности после служебной проверки Министерства культуры Татарстана в ноябре 2021 года.

Проверку провели после появления в Сети видео, на котором директор казанского цирка с ножом в руках пытается вломиться в закрытый кабинет. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Сам Шарифуллин принес свои публичные извинения, назвал свой поступок ошибкой и объяснил, что у него «сдали нервы» из-за тяжелого года.

1 / 34 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина