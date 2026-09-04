В Татарстане замедлился рост реальных доходов населения
За первое полугодие 2026 года показатель увеличился только на 4,8%
Рост реальных доходов жителей Татарстана замедлился. По данным Росстата, за первое полугодие 2026 года показатель увеличился только на 4,8% — против 8% в аналогичном периоде прошлого года.
По динамике роста реальных доходов Татарстан занял третье место в ПФО, уступив Удмуртии (5,6%) и Саратовской области (5,4%). Наименьший прирост в округе зафиксирован в Самарской области (0,9%) и Чувашии (0,6%). В среднем по ПФО рост составил 3,3%.
Показатель Татарстана превысил среднероссийский темп (1,2%). Лидерами по росту реальных доходов в стране стали Чукотский АО (21,3%), Хабаровский край (10,1%) и Республика Алтай (10%). Минимальный рост отмечен в Коми (0,2%) и Кемеровской области (0,3%).
Ранее сообщалось, что расходы жителей Татарстана оказались на 23% меньше доходов. При этом в целом потребительские расходы выросли за год сильнее, чем доходы.
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