Жители ПФО тратят деньги на обучение навыкам ИИ, финансовой грамотности, иностранным языкам

Больше половины работающих приволжан учились новым навыкам за последние два года, а на обучение в среднем тратят 21,5 тысячи рублей

Фото: Мария Зверева

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Работы» провели исследование среди более чем 10 000 работающих жителей ПФО, чтобы узнать, как они учатся новым профессиональным навыкам, сколько готовы потратить на это и какие направления выбирают чаще всего.

28% опрошенных за последние два года проходили обучение несколько раз, 23% — один раз. 24% респондентов пока не собрались научиться новым навыкам, но поставили это в план. Самый популярный канал получения дополнительного образования — онлайн-курсы, которые выбирают 29% опрошенных. 28% проходят или планируют проходить корпоративное обучение от работодателя. Очные курсы в учебных центрах использует каждый пятый опрошенный, еще 19% уважает вебинары и онлайн-интенсивы. По 16% респондентов выбирают бесплатные материалы из Сети и вузы.

Треть опрошенных готовы потратить на обучение до 10 тыс. рублей, 14% — до 25 тыс., 9% — до 50 тыс. рублей. 8% респондентов готовы вложить в свое дополнительное образование и больше. В среднем приволжане готовы потратить на учебу 21,5 тыс. рублей.

Чаще всего выбирают умения и навыки, которые помогут вырасти в основной карьере*. 30% опрошенных выбрали цифровые навыки (ИИ, аналитику, программирование). 21% респондентов хотят освоить финансовую грамотность, 19% — иностранные языки, 15% интересуются дизайном и креативными профессиями.

30% опрошенных выбрали цифровые навыки (ИИ, аналитику, программирование). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Обучение новым навыкам остается одним из основных способов расширить профессиональные возможности и оставаться востребованным на рынке труда. По данным нашего квартального дайджеста по рынку труда, более 90% россиян в возрасте 30–44 лет уже имеют работу, поэтому работодателям все сложнее находить новые кадры и все важнее развивать потенциал уже работающих специалистов. Готовность россиян инвестировать в обучение собственные средства говорит о том, что люди сами заинтересованы в развитии навыков, которые помогают им адаптироваться к изменениям на рынке и укреплять свои карьерные перспективы, — комментирует Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

* Опрос предполагал множественный выбор.