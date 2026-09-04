Татарстан вошел в топ-3 регионов России по трудоустройству

Медианная зарплата составляет 81,4 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

По итогам первого полугодия 2026 года Татарстан стал одним из наиболее привлекательных регионов для трудоустройства, заняв в рейтинге hh.ru второе место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

Первое место в рейтинге заняла Амурская область с медианной зарплатой 97,6 тыс. рублей и уровнем безработицы 1,2%. На втором месте — Татарстан, где медианная зарплата составляет 81,4 тыс. рублей при безработице 1,7%. Третью строчку заняла Башкирия с показателями 80,4 тыс. рублей и 1,6% соответственно.



В Татарстане медианная зарплата более чем в пять раз превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения (16,1 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что у предприятий региона не зафиксировано долгов по зарплате. Также нет долгов по этому критерию еще у 32 регионов России.



Алсу Сабирзанова