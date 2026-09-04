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В Казани изменится расписание пригородных поездов

13:06, 04.09.2026

Изменения будут на маршруте Казань — Йошкар-Ола — Казань

В Казани изменится расписание пригородных поездов
Фото: Реальное время

В Казани 4 и 6 сентября по техническим причинам будет изменено расписание пригородных поездов на маршруте Казань — Йошкар-Ола — Казань, сообщила пресс-служба АО «Содружество».

Поезд №6383 отправится из Казани в 17:07 и прибудет в Йошкар-Олу в 20:27. Обратный рейс №6384 из столицы Марий Эл запланирован на 17:48, прибытие в Казань — в 21:06.

Ранее сообщалось, что расписание пяти электричек в Татарстане изменят до конца ноября. Корректировки связаны с проведением ремонтных работ на участке Тюрлема — Свияжск.

Алсу Сабирзанова

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