В Казани изменится расписание пригородных поездов
Изменения будут на маршруте Казань — Йошкар-Ола — Казань
В Казани 4 и 6 сентября по техническим причинам будет изменено расписание пригородных поездов на маршруте Казань — Йошкар-Ола — Казань, сообщила пресс-служба АО «Содружество».
Поезд №6383 отправится из Казани в 17:07 и прибудет в Йошкар-Олу в 20:27. Обратный рейс №6384 из столицы Марий Эл запланирован на 17:48, прибытие в Казань — в 21:06.
Ранее сообщалось, что расписание пяти электричек в Татарстане изменят до конца ноября. Корректировки связаны с проведением ремонтных работ на участке Тюрлема — Свияжск.
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