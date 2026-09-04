Инвестор Галицкий* и его фонд внесены в реестр террористов и экстремистов

Ранее суд постановил обратить в доход государства имущество бизнесмена на 8 млрд рублей

Фото: Анастасия Фартыгина

Предприниматель Александр Галицкий* и его инвестиционный фонд Almaz Capital Partners* были внесены в список экстремистов и террористов, согласно реестру на сайте Росфинмониторинга.

В реестре указано: «ОБЪЕДИНЕНИЕ, ЧЛЕНАМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ: ГАЛИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, РОДИВШИЙСЯ 9 ФЕВРАЛЯ 1955 ГОДА В Д. ЗАРЕЧАНЫ ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ, И КОРПОРАЦИЯ «АЛМАЗ КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС, ЛТД» (ALMAZ CAPITAL PARTNERS, LTD, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР — 163790)».

23 марта Тверской районный суд Москвы признал деятельность Александра Галицкого и его фонда экстремистской, запретив ее в России. Суд также постановил обратить в доход государства имущество бизнесмена на сумму более 8 млрд рублей.

Генеральная прокуратура утверждала, что фонд после 2022 года направил около $50 млн украинским компаниям, связанным с оборонной промышленностью. Однако Галицкий отверг обвинения, заявив, что с 2022 года он не управляет фондом и что Almaz Capital инвестировал только в гражданские проекты, не финансируя производство оружия.

Галицкий — один из наиболее известных венчурных инвесторов в России. Его фонд Almaz Capital Partners специализировался на инвестициях в IT и технологические стартапы, включая такие компании, как «Яндекс», а также в проекты в области искусственного интеллекта, облачных технологий, кибербезопасности и интернет-сервисов.

Ранее сообщалось, что интернет-издание «Новая газета» внесли в реестр иностранных агентов.



Никита Егоров