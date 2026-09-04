Россияне купили 115 млн билетов по «Пушкинской карте» на 57 млрд рублей

В программе участвуют более 12,5 тыс. организаций культуры по всей стране

Фото: Артем Дергунов

За пять лет существования проекта «Пушкинская карта» россияне приобрели 115 млн билетов на общую сумму 57 млрд рублей. Об этом сообщила замминистра культуры РФ Жанна Алексеева на культурно-историческом форуме в Саратове, передает «Прайм».

По словам Алексеевой, сегодня в программе участвуют более 12,5 тыс. организаций культуры по всей стране. Изначально проект задумывался для привлечения молодежи в учреждения культуры.

Ранее сообщалось, что номинал «Пушкинской карты» могут увеличить до 7 тысяч рублей. В перечень доступных по карте мероприятий планируют добавить посещение цирков наряду с кинотеатрами.

Алсу Сабирзанова