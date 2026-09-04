Россияне купили 115 млн билетов по «Пушкинской карте» на 57 млрд рублей
В программе участвуют более 12,5 тыс. организаций культуры по всей стране
За пять лет существования проекта «Пушкинская карта» россияне приобрели 115 млн билетов на общую сумму 57 млрд рублей. Об этом сообщила замминистра культуры РФ Жанна Алексеева на культурно-историческом форуме в Саратове, передает «Прайм».
По словам Алексеевой, сегодня в программе участвуют более 12,5 тыс. организаций культуры по всей стране. Изначально проект задумывался для привлечения молодежи в учреждения культуры.
Ранее сообщалось, что номинал «Пушкинской карты» могут увеличить до 7 тысяч рублей. В перечень доступных по карте мероприятий планируют добавить посещение цирков наряду с кинотеатрами.
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