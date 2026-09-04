ФАС: треть нарушений рекламного законодательства — спам-звонки и СМС

Ежегодно антимонопольные органы фиксируют около 4,5 тыс. нарушений

В первом полугодии 2026 года почти 34% всех нарушений рекламного законодательства были связаны с распространением рекламы без согласия абонента — звонками, СМС и письмами по электронной почте. Об этом заявила замглавы ФАС России Адиля Вяселева на Рекламном форуме в Нижнем Новгороде, передает федеральная антимонопольная служба.

Ежегодно антимонопольные органы фиксируют около 4,5 тыс. нарушений Закона о рекламе. Для борьбы с ними ведомство выдает предупреждения и предписания, а также обращается в суд с требованием разместить контррекламу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выросло и число нарушений в рекламе финансовых услуг. За полгода их доля достигла 12,3%. При этом крупные банки нередко допускают повторные нарушения. ФАС прорабатывает меры по усилению ответственности для таких организаций.

Также ведомство совместно с региональными властями борется с незаконной установкой рекламных конструкций. Внедрение интерактивных схем их размещения, по мнению ФАС, сделает информацию открытой и поможет оперативнее выявлять нарушения.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ регионов по мошенническим звонкам детям.

Алсу Сабирзанова