Первый магазин Desport на месте Decathlon открылся в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Магазин Decathlon на улице Родины, 51 заработал под новым названием Desport, сказано на сайте компании.



Всего открыто четыре магазина с новыми названиями — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Казани.

В начале октября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал, что магазины спортивных товаров Decathlon в России начнут открываться в декабре.

В конце октября стало известно, что магазины откроются под названием Desport. Название новой сети происходит от старофранцузского слова «desport», которое означает «развлечение», «игра», — от него и произошло слово «спорт» во многих языках мира, объясняли в АРМ.

Компания Decathlon была основана во Франции в 1976 году. Ее штаб-квартира находится в пригороде Лилля. Фирма специализируется на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами более чем для семидесяти видов спорта.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко