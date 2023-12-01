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Первый магазин Desport на месте Decathlon открылся в Казани

17:22, 01.12.2023 3
Первый магазин Desport на месте Decathlon открылся в Казани
Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Магазин Decathlon на улице Родины, 51 заработал под новым названием Desport, сказано на сайте компании.

Всего открыто четыре магазина с новыми названиями — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Казани.

В начале октября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал, что магазины спортивных товаров Decathlon в России начнут открываться в декабре.

В конце октября стало известно, что магазины откроются под названием Desport. Название новой сети происходит от старофранцузского слова «desport», которое означает «развлечение», «игра», — от него и произошло слово «спорт» во многих языках мира, объясняли в АРМ.

Компания Decathlon была основана во Франции в 1976 году. Ее штаб-квартира находится в пригороде Лилля. Фирма специализируется на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами более чем для семидесяти видов спорта.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 дек
    наконец-то! то что нужно сейчас - будет где купить спортивный зимний инвентарь
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  • Анонимно 01 дек
    Был в открывшемся магазине Деспорт в Казани: зимние ботинки, стоившие 1800 руб. до СВО, теперь стоят 5000 руб. Дорого, но аналогов так не появилось...
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    Анонимно 02 дек
    трындец, это уже не декатлон
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