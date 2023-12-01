Работающие россияне будут проходить обязательную диспансеризацию с 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Диспансерное наблюдение за работающими россиянами с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования (ОМС) введут в стране в 2024 году. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Мы предусмотрели в программе (ОМС на следующий год) с отдельным тарифом диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья. Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими, — цитирует ее «РИА Новости».

Она добавила, что медицинское наблюдение сотрудника на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением работодателя, так и путем заключения договора с медицинской организацией, в которой сотрудник и будет проходить диспансеризацию.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Профилактические осмотры и диспансеризация взрослого населения входят в комплекс целевых мер в сфере здравоохранения на 2023—2025 годы в Татарстане, который призван увеличить ожидаемую продолжительность жизни в республике.

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Айрат Назипов