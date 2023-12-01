Новости общества

12:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Работающие россияне будут проходить обязательную диспансеризацию с 2024 года

14:02, 01.12.2023 6
Работающие россияне будут проходить обязательную диспансеризацию с 2024 года
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Диспансерное наблюдение за работающими россиянами с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования (ОМС) введут в стране в 2024 году. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Мы предусмотрели в программе (ОМС на следующий год) с отдельным тарифом диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья. Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими, — цитирует ее «РИА Новости».

Она добавила, что медицинское наблюдение сотрудника на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением работодателя, так и путем заключения договора с медицинской организацией, в которой сотрудник и будет проходить диспансеризацию.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Профилактические осмотры и диспансеризация взрослого населения входят в комплекс целевых мер в сфере здравоохранения на 2023—2025 годы в Татарстане, который призван увеличить ожидаемую продолжительность жизни в республике.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ОбществоМедицина
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 01 дек
    Задрали с этой диспансеризацией! Ни к одному врачу не попасть - все "проводят диспансеризацию"!
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    А кто разрешал руководителям организаций получать доступ к медицинской информации.ст. 137 УК - Нарушение неприкосновенности частной жизни.
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    Абсолютно согласна!!! Никто не смеет обязывать. А то все эти голиковы, пОповы и им подобные много на себя берут : переколоть нас всех не получилось, так начнут нас флюорографиями и УЗИ облучать, как это УЖЕ 30 лет пытаются делать начиная с внутриутробного , вводя обязаловку даже беременным и по нескольку раз :(((((((
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    если работник не болеет зачем колоть всякую заразу или надо закупить не кому ненужные вакцины не надо решать за людей
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    Каждый гражданин по конституции имеет право на получение медпомощи. ПРАВО!!! При чем тут обязаловка? Хватит уже проявлять о нас "заботу" дайте пожить спокойно.
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    а тех у кого "репродуктивкая" фикция не работает будут усыплять :)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также