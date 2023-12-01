Регионы Поволжья и Сибири получат 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России выделило еще 10 млрд рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Деньги получат сельхозпроизводители из Центральной России, Поволжья и Сибири.

В приоритетном порядке средства направят аграриям, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из‑за специфики климата, а также удаленности их регионов от морских портов, сказано на сайте кабмина.

Предполагается, что за счет субсидий фермерам компенсируют до 50% затрат на производство и реализацию зерновых культур. Это поможет сохранить посевные площадки, нарастить экспортные мощности и создать новые рабочие места на селе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Распоряжение о финансировании уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Всего с начала года из федерального бюджета на поддержку производителей зерна направили 20 млрд рублей.

Напомним, из-за засухи к началу ноября в Татарстане произвели более 3,7 миллиона тонн зерна, включая кукурузу, что на 31,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в конце октября министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщал, что Татарстану хватит собранного в засушливое лето 2023 года зерна.

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Айрат Назипов