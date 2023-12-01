Швейцария заморозила российские активы почти на $9 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Швейцария заморозила активы России в размере 7,7 миллиарда швейцарских франков ($8,8 млрд). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны.

По данным СМИ, речь идет о предварительных цифрах, которые увеличились по сравнению с 2022 годом. По данным за декабрь прошлого года, сообщалось о заморозке активов России на сумму 7,5 миллиарда франков, или $8,4 млрд.

Агентство уточняет, что в случае новых подсчетов цифра может быть изменена. Более точная цифра ожидается к концу второго квартала 2024 года, когда швейцарские банки отчитаются перед правительством.

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (Банк Швейцарии)

В августе Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, принятого в связи со специальной военной операцией. Ограничения накладывают запрет 87 новым компаниям на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению России.

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Айрат Назипов