Интернет-издание «Новая газета» внесли в реестр иностранных агентов

В список также были внесены поэт Сергей Лейбград и другие физлица

Фото: Дарья Пинегина

Министерство юстиции РФ внесло интернет-издание «Новая газета» в реестр иностранных агентов, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что «Новая газета» распространяла недостоверные сведения о решениях, принимаемых органами государственной власти России, а также о политике и избирательной системе страны. Издание также высказывало протест против специальной военной операции на Украине и участвовало в распространении материалов иностранных агентов среди широкой аудитории, взаимодействуя с ними.

В реестр также были внесены поэт Сергей Лейбград, писатель и журналист Феликс Сандалов, артистка Татьяна Татаринова и журнал «Историческая экспертиза» (The Historical Expertise).

Ранее Минюст также внес в реестр интернет-издание «Медиазона»* и проект «Первым рейсом»*.



Никита Егоров