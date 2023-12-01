В Казани до конца июня 2024 года закроют разворотную петлю под «Миллениумом»

Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина (архив)

В Казани до конца июня 2024 года закроют для движения разворотную петлю под мостом «Миллениум» со стороны аквапарка и Дворца единоборств «Ак Барс». Это связано со строительством рядом с объектом гостиничного комплекса.

Часть дороги под «Миллениумом» закроют в начале следующей недели — 4 декабря, предупреждает Комитет внешнего благоустройства Казани. Автомобилисты могут воспользоваться разворотными петлями со стороны ул. Подлужной — не доезжая до ул. Вишневского необходимо повернуть направо, в сторону экстрим-парка «Урам», и далее снова подняться на развязку.

realnoevremya.ru/Карина Аброськина (архив)

Напомним, в Арбитражном суде Татарстана продолжается разбирательство между исполкомом Казани и АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт» по делу о сносе недостроенных коттеджей, размещенных вдоль моста «Миллениум». Сооружения начинало возводить ПСО «Казань». Позже эти земли, а с ними и отели отошли к АО «Камско-Волжское АО резинотехники «Кварт».



Власти Казани подали в суд, чтобы снести постройки. Тем временем на этой же площадке развернулись масштабные строительные работы.

Как рассказали «Реальному времени» казанцы, которые живут неподалеку, работы по засыпке реки и начало стройки они заметили в конце июня этого года. По их словам, строительная техника здесь появилась с момента, когда на улице Козина между ЖК Savin House и ЖК «Современник» начали прокладывать дорогу. На участке огородили пешеходный переход, который стоял заброшенным долгие годы. Тогда же разморозили строительную площадку, давно огороженную забором.

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Татьяна Демина