«Хищений я не совершал!»: экс-ректор КХТИ выступил с последним словом по делу об аферах

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

С финальной речью в свое оправдание обратился сегодня к Вахитовскому райсуду Казани Сергею Юшко, доктор технических наук, бывший ректор КНИТУ-КХТИ и директор технопарка «Идея». Ожидается, что приговор по его уголовному делу будет оглашен 19 декабря, передает с заседания журналист «Реального времени».



На старте процесса Юшко называл «возмутительным и непонятным» обвинение по двум эпизодам мошенничества. Сегодня в последнем слове он настаивал на невиновности, заявляя — вину не признает полностью, никаких хищений не совершал.

В частности, подсудимый напомнил — к делу приобщены несколько десятков учебных программ и планов работ кафедры, которую он возглавлял. «Везде стоят мои подписи — как разработчика, так и декана. Стороной обвинения эти документы под сомнение не поставлены, их достоверность подтвердили свидетели из числа руководства КНИТУ и сотрудников», — подчеркнул он.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Также приобщены десятки протоколов с заседаний Ученого совета, проходивших с участием ректора Юшко. «Подделка этих документов мне не предъявлена ни как самостоятельный состав преступления, ни как способ хищения, а соответственно, заявление прокурора, что подписи могли быть проставлены задним числом, не основано на фактических обстоятельствах и предъявленном обвинении», — заметил он.

— Ни одного случая фиксации моего участия в заседании Ученого совета в период моей служебной командировки прокурор не назвал. Почему? Да потому что такого не было! — заявил подсудимый.

Сергей Юшко заметил — в период его якобы фиктивного трудоустройства им лично и в соавторстве были опубликованы более 40 научных работ и учебных пособий, а кроме того, за эти 13 лет он семь раз проходил многоступенчатую процедуру перевыборов.

«В деле 185 фамилий студентов, у которых я принимал экзамены, и это лишь малая часть», — сообщил Юшко, добавив, что студенты эти почему-то не допрошены следствием, и поделился предположением — показания этих свидетелей полностью разрушили бы версию обвинения.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

— Прокурор в своей речи сослался на показания бывших студентов-заочников братьев Блиновых, Дениса и Михаила, заявивших, что о кафедре компьютерной графики им ничего неизвестно, данный предмет они не изучали, обо мне они слышат впервые, занятий я им не преподавал, экзамены и зачеты не принимал. Вместе с тем к делу приобщены документы, подтверждающие — оба Блиновых не только изучали предмет «Инженерная и компьютерная графика», но и сдали его с оценкой «хорошо», а я принимал участие в работе комиссии при защите ими квалификационных работ.



Ранее гособвинитель Елена Петрова запросила для подсудимого 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей, полагая, что его вина полностью доказана. Представитель потерпевшего вуза Эльвира Баландина поддержала позицию обвинения и заявила, что КНИТУ «настаивает на возмещении ущерба в размере, который будет определен судом», но при этом просит суд обратить внимание «на заслуги Юшко в области науки и воспитании молодых ученых».



realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

При этом гражданский иск к подсудимому вуз пока не подавал.

Напомним, СК и прокуратура Татарстана предъявляют Юшко аферы с ущербом на 11 млн рублей:



Эпизод 1. «Фиктивное трудоустройство и зарплата за 13 лет» : по версии обвинения, подсудимый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи».

: по версии обвинения, подсудимый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи». Эпизод 2. «10-кратная переплата за семинар»: как полагают силовики, в декабре 2013-го аффилированная с обвиняемым фирма ЧОУ ПО «Образовательный центр «Идея» повышала квалификацию сотрудников КХТИ путем проведения семинара «Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды из полимерных материалов» с минимальными затратами в 129 тысяч рублей и без привлечения указанных в техзадании иностранных специалистов, за что вуз заплатил 1 млн 396 тысяч рублей.

Расследование этого дела стартовало в апреле 2020-го — в здании вуза действующий ректор был задержан чекистами и следователями, суд отправил его под домашний арест, который через год был снят. Однако судом был наложен запрет на сделки с домом и двумя иномарками обвиняемого.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

От исполнения обязанностей руководителя вуза Юшко был временно отстранен приказом Минобрнауки. Судить его начали в августе 2021-го, за время процесса срок его ректорских полномочий в вузе истек, и там прошли выборы нового руководителя.

В числе свидетелей по этому делу выступили бывший вице-премьер Татарстана Равиль Муратов и осужденный предшественник Юшко на посту ректора Герман Дьяконов. Но они давали показание скорее в защиту обвиняемого, в отличие от бывшего соперника Юшко на ректорских выборах — директора Института управления, автоматизации и информационных технологий КНИТУ-КХТИ Рустама Нургалиева, бывшего начальника Юшко — декана факультета управления и автоматизации Рената Зарипова и осужденного экс-проректора Александра Кочнева, который заключил досудебное соглашение с силовиками еще по первому делу КХТИ.

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Ирина Плотникова