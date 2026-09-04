Советник президента Кобяков назвал причину оттока капитала из России
По словам чиновника, вызывает вопросы ситуация, при которой страна в условиях санкционной войны имеет положительные ставки, но идет вывод средств за рубеж
Россия сталкивается с оттоком капитала из-за стимулирования его вывода и отсутствия привлекательных инструментов для вложений. Такое мнение высказал советник президента Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке, передает РБК.
По словам чиновника, вызывает вопросы ситуация, при которой страна в условиях санкционной войны имеет положительные реальные ставки, но стимулирует вывод средств за рубеж. Советник президента назвал россиян самым крупным внутренним инвестором, которому пока не предложили достаточных стимулов для вложений.
— Непонятно, почему страна, которая находится в санкционной войне с Западом, имеет реальные положительные ставки в своей экономике, оказывается в условиях оттока капитала из страны. Как же инвестировать нам внутри страны, если капитал буквально стимулируется по выводу из экономики? Да еще в таких геополитических условиях, в которых мы сейчас находимся, — сказал Кобяков.
Для перезапуска инвестиционного цикла необходимо грамотно управлять денежными потоками государства и бизнеса, добавил он. Кобяков напомнил, что президент Владимир Путин накануне назвал стабильность экономических условий главным фактором привлечения частного капитала как изнутри страны, так и из-за рубежа.
В целом по России положительная динамика роста инвестиций зафиксирована только в 23 из 89 регионов. В частности, Татарстан оказался единственным таким субъектом в ПФО.
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