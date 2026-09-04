Советник президента Кобяков назвал причину оттока капитала из России

По словам чиновника, вызывает вопросы ситуация, при которой страна в условиях санкционной войны имеет положительные ставки, но идет вывод средств за рубеж

Фото: Динар Фатыхов

Россия сталкивается с оттоком капитала из-за стимулирования его вывода и отсутствия привлекательных инструментов для вложений. Такое мнение высказал советник президента Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке, передает РБК.

По словам чиновника, вызывает вопросы ситуация, при которой страна в условиях санкционной войны имеет положительные реальные ставки, но стимулирует вывод средств за рубеж. Советник президента назвал россиян самым крупным внутренним инвестором, которому пока не предложили достаточных стимулов для вложений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Непонятно, почему страна, которая находится в санкционной войне с Западом, имеет реальные положительные ставки в своей экономике, оказывается в условиях оттока капитала из страны. Как же инвестировать нам внутри страны, если капитал буквально стимулируется по выводу из экономики? Да еще в таких геополитических условиях, в которых мы сейчас находимся, — сказал Кобяков.

Для перезапуска инвестиционного цикла необходимо грамотно управлять денежными потоками государства и бизнеса, добавил он. Кобяков напомнил, что президент Владимир Путин накануне назвал стабильность экономических условий главным фактором привлечения частного капитала как изнутри страны, так и из-за рубежа.

В целом по России положительная динамика роста инвестиций зафиксирована только в 23 из 89 регионов. В частности, Татарстан оказался единственным таким субъектом в ПФО.

Зульфат Шафигуллин