Владимир Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково
Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании «Холдинга ВВСС» для управления аэропортом Пулково. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.
В целях защиты национальных интересов и экономической безопасности страны на фоне антироссийских санкций, 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы», управляющей компании аэропорта, переходят в собственность «Холдинга ВВСС».
Уставный капитал холдинга составит 169 миллиардов рублей. Указ официально вступил в силу.
В мае председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал национализировать основные отрасли экономики ради экономической безопасности. В качестве примера он привел «Ростех». Госкорпорация обеспечивает производство оборонной продукции в условиях специальной военной операции.
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