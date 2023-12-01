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Владимир Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково

09:32, 01.12.2023
Владимир Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании «Холдинга ВВСС» для управления аэропортом Пулково. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

В целях защиты национальных интересов и экономической безопасности страны на фоне антироссийских санкций, 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы», управляющей компании аэропорта, переходят в собственность «Холдинга ВВСС».

Уставный капитал холдинга составит 169 миллиардов рублей. Указ официально вступил в силу.

взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

В мае председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал национализировать основные отрасли экономики ради экономической безопасности. В качестве примера он привел «Ростех». Госкорпорация обеспечивает производство оборонной продукции в условиях специальной военной операции.

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Айрат Назипов
Бизнес
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