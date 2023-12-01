Владимир Путин поднял тему технологического суверенитета России на Совбезе
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить вопрос влияния достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны. Информация размещена на сайте Кремля.
Доклад по этой теме подготовил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Кроме него, во встрече участвуют премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и другие.
10 ноября Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить вопрос повышения эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым