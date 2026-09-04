Средняя стоимость программ в санаториях РФ — 35 тыс. рублей, дороже всего — коррекции фигуры

Наиболее доступными являются программы детского оздоровления

Фото: Динар Фатыхов

Средняя стоимость популярных оздоровительных программ в российских санаторно-курортных объектах составила 35 тысяч рублей за человека в сутки в августе 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование NF Group.

В отчете отмечается, что эта сумма включает проживание, питание и медицинские услуги. Самыми дорогими являются программы коррекции фигуры, средняя стоимость которых достигает 44,1 тысячи рублей в сутки. В то же время наиболее доступными являются программы детского оздоровления с усредненной стоимостью 15,9 тысячи рублей за человека. Как правило, они предлагаются в дополнение к основным программам для взрослых.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наивысшая стоимость наблюдается в пятизвездочных санаториях, где цена может достигать 100 тысяч рублей за сутки. Программы общего оздоровления, связанные с активным долголетием, улучшением сна и комплексным восстановлением, также имеют среднюю цену от 100 тысяч рублей.

Кроме того, аналитики отмечают, что стоимость аналогичных программ может варьироваться до десяти раз в зависимости от класса и статуса санатория, а также уровня его оснащения и содержания медицинской программы. Среди основных тенденций на российском рынке санаторно-курортных услуг можно выделить переход к персонализированным программам, а также увеличившийся интерес к превентивной медицине, биохакингу и программам долголетия.

Ранее сообщалось, что путевки в санатории Татарстана подорожали на 17%.

Никита Егоров