Главный новогодний концерт в Казани пройдет в тематике «Советский Новый Год»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На организацию и проведение в Казани цикла новогодних концертных программ готовы направить 2,3 млн рублей. Средства на эти цели выделят из городского бюджета.

Управление культуры Казани запланировало новогодние концерты в праздничные дни января 2024 года. Одной из площадок их проведения станет территория Центра семьи «Казан», где находится главная елка города. Там они будут проходить в течение семи дней.

В первый день праздничных мероприятий концерт у «Чаши» пройдет в тематике «Советский Новый Год», во второй день там выступят артисты профессиональные театра, кавер-группа, фокусники, аниматоры, ростовые куклы, ходулисты и артисты оригинального жанра в новогодних костюмах. На третий день в программе запланировано мероприятие в тематике «Дискотека двухтысячных» с участием диджея.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На четвертый день темой вечера у казанской «Чаши» станет «Татарский Новый год». Ожидается выступление артиста с диджеем на профессиональном оборудовании и кавер-группы.

В пятый день у главной елки Казани запланировано выступление как минимум 12 артистов профессионального театра длительностью не менее 40 минут, танцевальный интерактив со зрителями, большой хоровод и выступление диджея. На шестой день ожидается выступление артистов в тематике «Русские гулянья», на седьмой — «Старый Новый Год».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в Казани в январские каникулы планируется организовать выступление передвижных театрализованных представлений с Дедом Морозом, Снегурочкой, аниматорами в ростовых куклах в новогодних костюмах и вокально-инструментальной группой, которая исполнит песни современной российской и татарской эстрады. Мероприятия пройдут в парках, скверах и общественных пространствах города.

Напомним, в столице Татарстана возле Центра семьи «Казан» продолжают устанавливать главную елку города. Работы должны завершить к середине декабря. Они обошлись городскому бюджету в 15 млн рублей.

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Татьяна Демина