ЦБ России может ослабить надзор за исламским банкингом

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Центробанк России не планирует вводить отчетность для участников эксперимента по исламскому банкингу до 2025 года. Вместо этого регулятор хочет запустить анкетирование, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора департамента небанковского кредитования ЦБ Илью Кочеткова.

— Я, как один из участников этого процесса, буду настаивать и рекомендовать, чтобы до конца эксперимента отчетность вообще никакую не вводить. А если и вводить какую-то отчетность, то достаточно поверхностную, которая бы не затрудняла жизнь тем, кто захочет вступить в реестр по партнерскому финансированию, — объяснил он свою позицию.

Сейчас Центробанк опасается, что участников эксперимента может напугать излишняя жесткость. По этой причине регулятор не стремится вводить жесткие меры по этому вопросу.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, эксперимент по исламскому банкингу проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории четырех пилотных регионов — в Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане. Его первые промежуточные итоги могут подвести уже на KazanForum 2024. По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, «это значимый инструмент для расширения взаимодействия со странами мусульманского мира».

В сентябре Центробанк России включил «Ак Барс Банк» в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу. Он стал первым его участником.



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Айрат Назипов