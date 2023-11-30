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Итоги дня: Кремль назвал дату прямой линии Путина, в России запретили ЛГБТ*, умер экс-директор цирка Казани

21:00, 30.11.2023
Итоги дня: Кремль назвал дату прямой линии Путина, в России запретили ЛГБТ*, умер экс-директор цирка Казани
Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 30 ноября:

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства проведет прямую линию и большую пресс-конференцию 14 декабря — за день до этого Совфед должен озвучить решение по президентским выборам. Ожидается, что Владимир Путин подведет итоги года и ответит на вопросы россиян и журналистов.
  • Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране. Решение утвердили с формулировкой «исполнять немедленно».
  • На 45-м году жизни умер бывший директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин. Причины смерти, время и место прощания неизвестны. Он руководил цирком Казани с 2019 по 2021 год.
realnoevremya.ru/Илья Репин
  • Финское правительство расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.
  • Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова одобрил 13 высокотехнологичных проектов с общим объемом инвестиций более 4,6 млрд рублей. В общей сложности планируется создать более 600 рабочих мест.
предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана
  • Прокуратура Альметьевска начала проверку по факту коммунальной аварии в городе. Она возникла при подключении к центральному водоснабжению нового дома, находящегося на пересечении улиц Аминова — Гафиатуллина.
  • Исполком Казани утвердил план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ее в России отпразднуют в 2025 году.
  • Мэрия Казани засыпала жителям домов в Советском районе чуть ли не единственный выезд на улицу Жиганова. Местный житель Тимур Исаков рассказал, что это произошло во время строительства Вознесенского тракта. Заблокированными остались жильцы домов №57, 57а и 57б по улице Жиганова и даже дислоцирующийся в одном из зданий полк ППС.
предоставлено realnoevremya.ru Тимуром Исаковым
  • Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение новых норм, по которым реклама подлежит обязательной маркировке. Наказание получил telegram-канал «Лиса рулит» Елены Лисовской, где маркировка отсутствовала в трех сообщениях.
  • Новым руководителем команды «КАМАЗ-мастер», которая сегодня празднует 35-летие, станет известный в России и мире гонщик Эдуард Николаев. Он сменит на посту Владимира Чагина, который занимал эту должность с 2012 года.
  • За октябрь 2023 года в Татарстане ликвидировали 1 795 компаний. Их количество в 2,6 раза превысило число созданных за этот месяц организаций. По количеству закрытых в середине осени компаний республика стала лидером среди регионов ПФО.
realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов
  • В Татарстане стартовало досрочное голосование на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Оно пройдет в помещениях ТИК с 29 ноября по 5 декабря, в УИК — с 6 декабря по 9 декабря.
  • За январь — сентябрь 2023 года среднемесячная зарплата в Татарстане составила 59,2 тысячи рублей, увеличившись, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 18,1%. Реальные доходы жителей выросли на 9,1%.
  • По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале декабря в регионе ожидается снег, в том числе мокрый, сильный ветер и метели. Днем температуры воздуха могут достигать -10 градусов, по ночам они опустятся до -15.
realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)
  • Ущерб, нанесенный Крыму стихией в прошлые выходные, оценили в 39,7 млрд рублей. Из-за непогоды оказались обесточены села, повалены деревья, повреждены газопроводы. Волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория.
  • Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет проведения абортов в частных клиниках. Они предложили сделать закон об этом федеральным.
realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)
  • Армия обороны Израиля сообщила о продлении перемирия в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС. ЦАХАЛ об этом сообщил менее чем за 20 минут до окончания срока последних договоренностей о прекращении огня.
  • В возрасте 100 лет ушел из жизни бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Причины смерти пока не уточняются. Его похоронят на частном семейном кладбище.
  • Под стражу в зале Чистопольского горсуда взят экс-руководитель Закамского территориального подразделения инспекции Госстройнадзора Татарстана Юрий Кулаков. Его приговорили к 4 годам колонии строгого режима с лишением права занимать госдолжности в сфере строительства еще год после освобождения.
  • Госдума приняла законопроект об «Играх будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году, в первом чтении. Им утверждается понятийный аппарат, цели мероприятий, а также закрепляются полномочия организатора и органов власти.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ключевые события 645-го дня специальной военной операции на Украине:

  • Ночью дежурные силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотниками ВСУ по территории России. Средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью.
  • Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении отражены две атаки штурмовых групп 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки. Украинские войска потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля.
  • На Краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ около Ямполовки. Украинские войска потеряли до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
  • На Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Марьинки. Украинские войска потеряли до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
  • На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ около н. п. Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка. Украинские войска потеряли до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
  • На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ около н. п. Вербовое. Украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих и три автомобиля.
  • Всего с начала спецоперации уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9 310 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 712 танков и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 781 единица автомобильной техники.

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Максим Кокунин
Справка

* Международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом РФ экстремистским и запрещено в России

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