Финляндия разорвала договор о приграничном сотрудничестве с Россией

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Финское правительство расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.

На сайте Кабмина сказано, что решение о расторжении договора они передали в МИД России еще 25 октября. Проект постановления об отмене подготовило Министерство занятости и экономики Финляндии.

Стороны заключили договор в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Согласно документу, любая из сторон может денонсировать соглашение, направив письменное уведомление по дипломатическим каналам.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

С 15 ноября Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. При этом в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» («Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября. Утром 19 ноября пограничная служба Финляндии временно закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за его перегруженности.

На прошлой неделе Финляндия решила закрыть еще три контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», который находится в Мурманской области.

На днях правительство Финляндии приняло решение до 13 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией для беженцев. Глава финского Кабмина Петтери Орпо заявил, что «Россия стала причиной этой ситуации и может положить ей конец».

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Айрат Назипов