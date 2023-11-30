Израиль и ХАМАС снова продлили срок перемирия в Газе

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о продлении перемирия в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС. Информацию подтвердили и в telegram-канале движения.

— В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников <...> оперативная пауза продлена, — сообщили в Армии обороны.

Как уточняет ТАСС, в ЦАХАЛ о продлении перемирия сообщили менее чем за 20 минут до окончания срока последних договоренностей о прекращении огня.

Чуть ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ХАМАС передали Международному комитету Красного Креста двух россиянок: мат. и дочь.

Информация об освобождении двух женщин с российским гражданством появилась накануне в telegram-канале палестинского боевого крыла.



На прошлой неделе, 22 ноября, ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включало в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. 27 ноября перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова