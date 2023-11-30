В Татарстане началось досрочное голосование на довыборах депутатов органов местного самоуправления

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане стартовало досрочное голосование на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

Досрочное голосование в помещениях ТИК пройдет с 29 ноября по 5 декабря, в помещениях УИК — с 6 декабря по 9 декабря.

Дополнительные выборы депутатов муниципальных образований состоятся 10 декабря 2023 года в 15 районах Татарстана. Замещению подлежат 32 депутатских мандата.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В этом году в Татарстане проходило досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований. Оно состоялось с 30 августа по 5 сентября в помещениях территориальных избирательных комиссий и с 6 по 9 сентября — в участковых избирательных комиссиях.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко