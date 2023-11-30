Альметьевская прокуратура начала проверку после отключения воды в городе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

Прокуратура Альметьевска начала проверку по факту коммунальной аварии в городе. Она возникла при подключении к центральному водоснабжению нового дома, находящегося на пересечении улиц Аминова — Гафиатуллина.

Как сообщал глава района Тимур Нагуманов подрядчики совершили ошибки, из-за чего с запуском воды возник целый ряд прорывов. На месте аварии работают специалисты АО «Альметьевск-Водоканал».

— К сожалению, приходится переделывать работу подрядчика, который недобросовестно выполнил свои обязанности. Было принято решение полностью переделать весь узел, ребята работают на морозе и будут продолжать свою работу в непрерывном режиме до полной ликвидации аварии. В данный момент в микрорайоне работают три водовоза, а также около 20 волонтеров, которые осуществляют подвоз воды инвалидам, пожилым гражданам и семьям с детьми — тем, кто не имеет возможности набрать воду самостоятельно, — сообщил он в telegram-канале.

На место происшествия выезжал Альметьевский городской прокурор Ильдар Исмагилов. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе ответственных организаций в части соблюдения требований законодательства о бесперебойном водоснабжении населения, в том числе сроков устранения коммунальной аварии. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В прошлые выходные в Нижнекамске произошла авария на станции очистки воды. Из-за этого во многих домах не было воды на верхних этажах.

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Айрат Назипов