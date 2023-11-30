Роскомнадзор выписал первый штраф за нарушение маркировки рекламы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение новых норм, по которым реклама подлежит обязательной маркировке, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Штраф получил telegram-канал «Лиса рулит» Елены Лисовской. Штрафы за такие нарушения действуют с сентября и могут достигать 500 тыс. рублей. маркировка отсутствовала в трех сообщениях.

Это первый официальный штраф почти за три месяца с момента их введения и более чем за год с момента вступления в силу законодательных норм.

С 1 сентября прошлого года начали действовать поправки к закону «О рекламе», предусматривающие штраф за отсутствие маркировки интернет-рекламы. Они вызвали большой резонанс, в том числе потому, что многие участники рынка не понимали, как устроен процесс. О том, как агентствам запускать кампании для клиентов с учетом новых требований, в колонке для «Реального времени» рассказала основатель компании «Две ракеты диджитал» Олеся Кононова.

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Маргарита Головатенко