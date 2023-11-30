Эдуард Николаев сменит Владимира Чагина на посту руководителя команды «КАМАЗ-мастер»

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новым руководителем команды «КАМАЗ-мастер» станет известный в стране и мире гонщик Эдуард Николаев. Он сменит на посту Владимира Чагина, который занимал эту должность с 2012 года.

Как сообщает пресс-служба челнинской мэрии, Владимир Чагин передал Эдуарду Николаеву символический руль управления командой

— Я желаю тебе крепко и надежно держать руль в своих руках, всегда выбирать нужную скорость и правильный курс, куда идти команде, — обратился Чагин к новому руководителю команды.

Эдуард Николаев — российский автогонщик, заслуженный мастер спорта России, пятикратный победитель «Ралли Дакар». В качестве механика Николаев в 2004—2005 годах в составе разных экипажей одержал четыре победы. В 2006 году на одном из этапов чемпионата России дебютировал в роли водителя «боевого» грузовика. Участвовал в трех внутрироссийских ралли-рейдах, на всех занял вторые места. В «КАМАЗ-мастер» в нулевых его пригласил Семен Якубов, который был руководителем команды.

Сегодня команде «КАМАЗ-мастер» исполнилось 35 лет. Ее поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, в июле белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича стал победителем рейда «Шелковый путь» в грузовом зачете. Итоговое время команды составило 24 часа 22 минуты 14 секунд. Второе и третье места достались экипажам команды «КАМАЗ-мастер». Команда Эдуарда Николаева добралась до финиша за 24 часа и 34 минуты, экипаж Андрея Каргинова — за 24 часа 38 минут 48 секунд.

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Айрат Назипов