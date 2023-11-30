ОЭЗ «Иннополис» пополнилась 13 резидентами и партнерами на 4,6 млрд рублей

Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова одобрил 13 высокотехнологичных проектов с общим объемом инвестиций более 4,6 млрд рублей. В общей сложности будет создано более 600 высокотехнологичных рабочих мест.

По итогам заседания резиденты получат необходимые офисные и производственные площади, налоговые льготы, доступ к высококвалифицированным кадрам, сервисам и мероприятиям особой экономической зоны, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.



Для реализации технико-внедренческой деятельности на площадках ОЭЗ «Иннополис» в Верхнеуслонском районе Татарстана одобрены семь проектов. Среди них — проект ООО «ХайРус» по разработке программно-аппаратного комплекса HiRus VideoMedBox Solution, который позволит создавать умные операционные и транслировать медицинские операции в любую точку мира в реальном времени в высоком разрешении.



ООО «ДиджиталБизФэктори» защитилось с проектом по созданию безопасных отказоустойчивых продуктов уровня Interprice для управления ИТ-инфраструктурой в среднем и крупном бизнесе.

Компания «Айтисфера» возьмется за модернизацию платформы ExactFarming. По плану аграрии получат возможность определять границы полей по спутниковым снимкам, зоны продуктивности, а также управлять севооборотом, мониторить технику в автоматическом режиме и производить общий скоринг хозяйства.

Также одобрена заявка «Эттон — Нефтегазовые решения» по созданию и выводу на отечественный рынок высокотехнологичной интеллектуальной системы, которая обеспечит анализ и многомерную обработку больших объемов промысловых данных. Они помогут принимать оперативные решения по реализации процессов добычи углеводородного сырья.

ООО «Вайс Сити Системс» займется в ОЭЗ «Иннополис» разработкой программного обеспечения, направленного на ресурсосбережение и безопасность. Компанией запланирована интеграция различных инженерных систем для оцифровки сферы ЖКХ: IP-домофонии, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охранной системы, СКУД, внедрения модулей CRM, дополнительных услуг и информирования жителей.



Одобрена заявка ООО «Итерра Модули». Эта компания возьмется за создание ERP-системы для цифровизации промышленности России, логистических и торговых компаний.

Для реализации промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Иннополис» в Верхнеуслонском районе одобрен проект ООО «ТА-Информационные технологии». Он заключается в разработке и запуске серийного производства высокоскоростных промышленных и портативных коммутаторов, в том числе для центров обработки данных. Площадь предприятия — более 4,3 тысячи квадратных метров.



Промышленно-производственную деятельность на площадках ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе будут осуществлять «СафДекор» с проектом производства декоративных пленок из ПВХ и других изделий из пластмасс (займет площадь в 7 га) и завод по выпуску электронных плат для вычислительной техники «АйСиЭл Электроникс».

Статус партнера ОЭЗ «Иннополис» в Верхнеуслонском районе по итогам заседания получили «Техтранс — ЛАБ», которая создаст систему безопасности на основе компьютерного зрения для объектов железнодорожной инфраструктуры, «Комплексные Инфосистемы», разрабатывающие платформу для построения автоматизированных систем управления для промышленных и гражданских объектов, и «Фантастические технологии» (дочерняя компания крупнейшей транспортной компании «Делко»), которые подготовят программное обеспечение для сокращения времени на получение, ввод и передачу информации внутри организации.

Также одобрена заявка ПАО «Газпром автоматизация» с проектом по расширению возможностей предприятий отрасли ТЭК в части бизнес-аналитики (BI) и сервисов для управления и автоматизации документооборота (CSP). Компания может создать 100 рабочих мест.



В мае 2023 года статус резидента ОЭЗ «Иннополис» получили шесть компаний. Тогда рассмотрели и одобрили десять новых проектов промышленных и IТ-компаний с общим объемом инвестиций 3 млрд рублей, в рамках которых создадут 784 новых рабочих места.

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Луиза Игнатьева