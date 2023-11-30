В возрасте 100 лет скончался экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На 101-м году жизни скончался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию консалтинговой компании Kissinger Associates.



По их информации, Киссинджер скончался в своем доме в Коннектикуте 29 ноября.

Причины смерти не уточняются. Экс-госсекретарь будет похоронен на частном семейном кладбище, а позже состоится публичная поминальная служба в Нью-Йорке.

Напомним, Киссинджер несколько раз приезжал в Россию. Более 10 раз он проводил встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Например, в прошлом году политик выразил мнение, что о России нельзя забывать и нужно «найти ей место» после специальной военной операции на Украине. Тогда он предположил, что члены НАТО объединились на фоне спецоперации. Якобы это «напомнило им о старых угрозах».

В 2016 году Генри Киссинджер был избран иностранным членом Российской академии наук.



Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года в Германии, в городе Фюрт. В 1938-м году его семья перебралась в США, спустя пять лет получил американское гражданство. В 1947-м году он поступил в Гарвардский университет, где получил степень бакалавра политологии, а позже стал доктором наук.

В 1969-м Киссинджер находился на посту советника по национальной безопасности США до 1975 года. А с 1973 года он также параллельно работал государственным секретарем. Киссинджер покинул этот пост в 1977-м году.

В 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского соглашения.

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Илина Хакимова