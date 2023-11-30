Депутаты Нижегородской области поддержали запрет абортов в частных клиниках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет проведения абортов в частных клиниках и предложили сделать закон федеральным. Об этом сообщает ТАСС.



За проект постановления проголосовал 41 человек. Воздержавшихся и проголосовавших против не было.

Законодатели высказались против ранее озвученной инициативы о сокращении с 12 до 8 недель срока беременности, при котором искусственное прерывание беременности по желанию женщины возможно:

— Восемь недель — весьма незначительный срок беременности, в этот срок беременность не может быть диагностирована у женщин с различными гинекологическими патологиями, — объяснила председатель комитета по соцвопросам Наталья Смотракова.

Напомним, законопроект 21 ноября внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он предложил сделать закон о запретах проведения абортов в частных клиниках федеральным.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что инициативы регионов России по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне:

— Со своей стороны прорабатываем соответствующие инициативы в защиту наших семей, в защиту наших детей. И, безусловно, те темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральных решений, прорабатываются на федеральном уровне, — приводит ее слова «РИА Новости».

В сентябре детский омбудсмен Татарстана предложила ввести новые меры комплексной социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации и решились на аборт. По мнению Ирины Волынец, меры поддержки должны предусматривать возможность предоставления жилья на необходимый период, а также питания, одежды, медикаментов, содействие в трудоустройстве, сопровождение соцслужбами, психологическую помощь будущей маме и помощь с ребенком.

В Минздраве Татарстана указывали, что планируют усилить контроль за проведением абортов в коммерческих клиниках. В министерстве сообщили, что у женщин после проведения абортов в частных клиниках наблюдались случаи осложнений, из-за чего пациенток доставляли в больницы для оказания специальной помощи. Количество таких случаев в Минздраве называть не стали, но отметили, что ситуация находится на контроле. В ноябре в министерстве подчеркнули, что в частных медицинских центрах Татарстана не запрещали проводить аборты, но около трети их них отказались от лицензии на такой вид операций.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вопрос об искусственном прерывании беременности в последнее время все чаще поднимают на федеральном уровне. Например, сенатор Ольга Ковитиди предложила установить уголовную ответственность за склонение женщины к абортам.

Решения, касающиеся прерывания беременности, принимают в других российских регионах. 22 ноября в Калининграде приняли закон о запрете склонения к абортам в регионе.

«Реальное время» выяснило, что за 10 месяцев 2023 года в Татарстане на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилось число легальных абортов.

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Маргарита Головатенко