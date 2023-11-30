Татарстан стал лидером в ПФО по росту реальных доходов граждан

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В январе — сентябре 2023 года реальные денежные доходы жителей Татарстана выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1%. С этим показателем республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе.

На втором месте в ПФО по росту реальных доходов граждан по итогам девяти месяцев оказалась Чувашия — на 9%. Топ-3 замыкает Оренбургская область с показателем 8,8%.

Минимальный среди 14 регионов Приволжского федерального округа рост реальных денежных доходов граждан зафиксировали в Мордовии (+4,6%) и Удмуртии (+4,4%). В целом в ПФО показатель составил 7,4%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, за январь — сентябрь 2023 года среднемесячная зарплата в Татарстане составила 59,2 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 18,1%.

Среднемесячная зарплата в Татарстане по итогам девяти месяцев оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Пермский край, на третьем — Башкортостан.



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Татьяна Демина