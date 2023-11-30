В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Сегодня ночью российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
Вчера утром дрон ВСУ уничтожили в Московской области над территорией Подольского городского округа Московской области. Мэр столицы России Сергей Собянин добавил, что беспилотник летел в сторону Москвы.
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