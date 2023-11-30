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В Белгородской области сбили украинский беспилотник

07:24, 30.11.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня ночью российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Вчера утром дрон ВСУ уничтожили в Московской области над территорией Подольского городского округа Московской области. Мэр столицы России Сергей Собянин добавил, что беспилотник летел в сторону Москвы.

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Илина Хакимова
Происшествия
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