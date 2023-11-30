В начале декабря в Татарстане ожидается снег, метели и до -15 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в начале декабря прогнозируется снег, в том числе мокрый, сильный ветер и метели. Днем температуры воздуха могут достигать -10 градусов, по ночам — до -15, сообщили в Гидрометцентре республики.

В пятницу и субботу, 1 и 2 декабря, в Татарстане установится облачная погода с прояснениями. Местами ожидается сильный снег, в том числе и мокрый. В некоторых районах республики возможны метель и туман, на дорогах — гололедица и снежные заносы.

Ночью 1 и 2 декабря в Татарстане похолодает до -4..-11 градусов, в пятницу в восточных районах — до -14°С. Днем прогнозируется от 0 до -7°С.

Снег ожидается ночью в воскресенье, 3 декабря, в большинстве районов Татарстана. Температуры опустятся до -7..-12 градусов, при прояснениях до -15°С. Днем прогнозируется от -5 до -10°С, осадки маловероятны — снег прогнозируется вечером. В отдельных районах может наблюдаться туман.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 4—5 декабря, ожидается снег, в том числе и мокрый, метели, гололед и сильный ветер. По ночам похолодает до -8..-13 градусов. Днем в понедельник ожидается от -1 до -6°С, во вторник — от -4 до -9°С. На дорогах гололедица, местами — снежные заносы.

В полдень в четверг, 30 ноября, в Татарстане зафиксировали от -2 до -10 градусов. Западные районы республики попали под влияние фронтального раздела западного циклона — наблюдается небольшой снег.



Напомним, в декабре 2023 года средняя месячная температура в Татарстане ожидается «около» нормы. Для этого месяца она составляет -8,9 градуса.

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Татьяна Демина