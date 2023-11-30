За девять месяцев среднемесячная зарплата в Татарстане выросла на 18,1%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За январь — сентябрь 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций Татарстана составила 59 222 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 18,1%, следует из данных Росстата.

Среднемесячная зарплата в Татарстане по итогам девяти месяцев оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Пермский край (57 561 рубль), на третьем — Башкортостан (54 712 рублей).

В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная зарплата по итогам января — сентября 2023 года составила 52 506 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 16,4%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По темпу рост зарплат Татарстан в ПФО обогнали три региона. Это Оренбургская область (+21,1%), Чувашия (+20,2%) и Марий Эл (+18,5%).

Напомним, в сентябре 2023 года Татарстан занял второе место в Приволжском федеральном округе по темпу роста среднемесячной зарплаты. Она увеличилась по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 20,6%, до 61 990 рублей.



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Татьяна Демина