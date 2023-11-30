Владимир Путин проведет прямую линию и большую пресс-конференцию 14 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию и большую пресс-конференцию 14 декабря 2023 года. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ожидается, что на совмещенных мероприятиях Владимир Путин подведет итоги года. Прямую линию и большую пресс-конференцию будут транслировать телеканалы.

Временные рамки мероприятия не определены, пишет ТАСС. Как заявил Дмитрий Песков, у него нет «четкого хронометража». Он напомнил, что обычно такое событие «продолжительное и содержательное».

О планах объединить прямую линию и большую пресс-конференцию Владимира Путина Кремль объявил в сентябре.



Последний раз Владимир Путин проводил прямую линию 20 июня 2021 года. Тогда в его адрес поступило более миллиона вопросов. Событие, проводимое с 2001-го, впервые организовали без традиционной студии со зрителями. Россияне задавали вопросы президенту через сайт и мобильное приложение.



По последним данным, накануне прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина — 13 декабря — Совет Федерации может объявить о президентских выборах. Они должны состояться в марте 2024 года.



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Татьяна Демина