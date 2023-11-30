Госдума приняла в первом чтении законопроект об «Играх будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Государственная дума приняла законопроект об «Играх будущего» в первом чтении. Международный мультиспортивный турнир пройдет в Казани в 2024 году.

Принятым законопроектом утверждается понятийный аппарат — «турнир», «организатор турнира», «место проведения турнира», а также цели мероприятий. В нем также закреплены полномочия организатора «Игр будущего» и органов власти, сообщает пресс-служба Комитета Госдумы по спорту.



Согласно законопроекту, турнир будет проходить и в последующие годы — «с определенной периодичностью».



— В условиях отсутствия общепринятой практики проведения таких соревнований принятие законопроекта позволит закрепить роль России как страны-основателя не только нового спортивного соревнования, но и нового формата соревнований в целом, — заявил глава Комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Как уточнил его заместитель Амир Хамитов, законопроект об «Играх будущего» разработали на основании правового наследия Олимпийских зимних игр и Паралимпийских зимних игр, которые в 2014 году проходили в Сочи, а также чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018-м.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Указ об их проведении подписал президент России Владимир Путин.

Соглашение по организации в Казани «Игр будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Они пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.



На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.



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Татьяна Демина