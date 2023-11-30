Движение ЛГБТ* признали экстремистским и запретили в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил ее в России, передает «РИА Новости».

— Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, — огласил решение судья.

Он указал, что решение следует «исполнять немедленно».



Минюст России 17 ноября направил в Верховный суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ* экстремистским:



— В деятельности ЛГБТ*-движения… выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни, — указывалось в сообщении.



Роскомнадзор утвердил приказ о критериях ЛГБТ*-пропаганды в апреле этого года, документ вступил в силу 1 сентября 2023 года. Сайты включают в единый реестр запрещенных порталов, если на них публикуют материалы, в частности формирующие позитивную оценку лиц, которые состоят в ЛГБТ*-отношениях. Под блокировку попадают и сайты, где оправдывают отказ от традиционных отношений в пользу ЛГБТ*, и ресурсы, на которых размещают информацию, направленную на формирование положительного образа смены пола человека.

В ноябре в Госдуме попросили Роскомнадзор объявить, что радуга не связана с ЛГБТ* и использование ее изображения не будет административным или уголовным нарушением. Решение позволит сократить случаи преследования за изображение радуги, а еще снизит бюрократическую нагрузку на правоохранительные органы, которые вынуждены реагировать на такие обращения.

* Международное общественное движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское

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Маргарита Головатенко