Ущерб, нанесенный стихией Крыму, оценили в 39,7 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ущерб, нанесенный Крыму стихией, оценили в 39,7 млрд рублей, согласно предварительным данным, озвученным министром ЧС Крыма Сергеем Садаклиевым в telegram-канале.



Утром в среду глава парламента республики Владимир Константинов указывал, что ущерб инфраструктуре Крыма от стихии превысил 1,3 млрд рублей.

На Крым в выходные обрушился шторм с ливнями и ветром до 40 метров в секунду. Из-за непогоды оказались обесточены села, повалены деревья, повреждены газопроводы. Волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. Режимы ЧС ввели в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма.

В результате неблагоприятных погодных условий по состоянию на 27 ноября около 1,9 млн человек остались без электричества в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. В районе поселка Витязево близ Анапы на мель в результате шторма сел сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко