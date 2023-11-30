В Чистополе за взятку посадили куратора строек Закамья

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта gsn.tatarstan.ru

Под стражу в зале Чистопольского горсуда взят 47-летний Юрий Кулаков, экс-руководитель Закамского территориального подразделения инспекции Госстройнадзора Татарстана. Его приговорили к 4 годам колонии строгого режима с лишением права занимать госдолжности в сфере строительства еще год после освобождения, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



В Следкоме по РТ пояснили — Кулаков обвинялся в получении взятки 250 тысяч рублей за выдачу субподрядчику положительного заключения по результатам проверки проектной документации на строящуюся ферму в селе Мокрые Курнали Алексеевского района. Следователями и судом установлено, что нарушения на данном объекте выявили в октябре 2022-го подчиненные главного куратора строек Закамья, после чего от него поступило коррупционное предложение субподрядчику. Ранее сообщалось — речь идет о компании «Приор».

realnoevremya.ru

Представитель организации заявил о происходящем в ФСБ, и 26 октября 2022-го после получения денег оперативники задержали Кулакова в его служебном кабинете. Суд переквалифицировал обвинение фигуранту с получения незаконного вознаграждения на покушение во взятке.



Мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена. На старте процесса вину подсудимый не признавал.

Приговор пока не обжалован.

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Ирина Плотникова