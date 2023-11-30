Минус 1795 компаний: закрытого бизнеса в Татарстане втрое больше созданного

Фото: realnoevremya.ruРинат Назметдинов

В Татарстане за октябрь 2023 года официально ликвидировали 1 795 компаний. Их количество в 2,6 раза превысило число созданных за этот период организаций, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По количеству закрытых в середине осени компаний Татарстан стал лидером среди 14 регионов Приволжского федерального округа. На республику пришлась почти четверть от всех ликвидированных в октябре организаций ПФО — 23,2%.

На втором месте в Приволжском федеральном округе по количеству прекративших существование компаний Самарская область — 1 761, на третьем — Башкортостан (1 167). В остальных регионах ПФО их количество в октябре не превысило тысячи.

Наименьшее число ликвидированных компаний в середине осени зарегистрировали в Оренбургской области (57) и в Мордовии (96). Создали в них при этом 85 и 51 организацию соответственно.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Татарстан в Приволжском федеральном округе лидирует и по количеству зарегистрированных компаний за октябрь. На республику пришлось 23% от их общего количества в ПФО — 676.

В топ-3 по количеству созданных в середине осени организаций вошли также Башкортостан и Самарская область. В них зарегистрировали 466 и 362 компании соответственно, следует из данных Росстата.

Наименьшее число компаний за октябрь среди регионов ПФО создали в Марий Эл — 44. Это в 2,9 раза меньше количества ликвидированных за этот месяц организаций — 131.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Всего в Приволжском федеральном округе за октябрь 2023 года официально зарегистрировали 2 933 компании. Это в 2,6 раза меньше, чем ликвидировали — 7 743.

Напомним, за январь — сентябрь 2023 года в Татарстане зарегистрировано 5 063 организации. Это на 374 компании меньше, чем официально ликвидировали.

В частности, в Татарстане за 9 месяцев появилось 33 юрлица, занимающихся ремонтом и монтажом машин и оборудования, 40 организаций в сфере образования, 98 гостиниц и предприятий общественного питания, 246 компаний в области информации и связи. Также зарегистрировано 30 предприятий по производству мебели, 21 организация в сфере добычи полезных ископаемых и 13 производителей текстильных изделий.

Ликвидировали в Татарстане за январь — сентябрь 2023 года 5 437 организаций. Из них 372 специализировались на обрабатывающих производствах, 1 401 компания занималась строительством.

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Татьяна Демина