Умер экс-директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Скончался бывший директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин. Информацию «Реальному времени» подтвердили в цирке и в республиканском Минкульте.

Причины смерти неизвестны. Рамиль Шарифуллин умер на 45-м году жизни.

Рамиль Шарифуллин занял пост директора цирка в 2019 году. Спустя два года его уволили с должности после служебной проверки Министерства культуры Татарстана в ноябре 2021 года.



realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

Проверку провели после появления в Сети видео, на котором директор казанского цирка с ножом в руках пытается вломиться в закрытый кабинет. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Сам Шарифуллин принес свои публичные извинения, назвал свой поступок ошибкой и объяснил, что у него «сдали нервы» из-за тяжелого года.



В мае прошлого года директором Казанского государственного цирка назначили Эльмиру Булатову.



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Айрат Назипов