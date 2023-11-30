В Казани утвердили план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Исполком Казани утвердил план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ее в России отпразднуют в 2025 году.

В плане указано 31 мероприятие. Так, в 2024—2025 годах в Казани планируется проведение ежегодной диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны и обследование условий их жизни, а при необходимости — ремонт квартир и домов нуждающимся одиноким ветеранам и одиноким членам семей погибших.

В планах также благотворительные акции для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны, круглые столы для обсуждения их проблем. Также в Казани намерены благоустроить улицы, названные в честь героев, и привести в порядок мемориальные доски.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До 9 мая 2025 года в столице Татарстана должны выполнить работы по покраске и ремонту военной техники, подводной рубки, памятников, колоннады, Вечного огня, малых архитектурных форм и посадке цветочной рассады в Парке Победы. В порядок должны привести братские и индивидуальные могилы, памятники и обелиски, относящиеся к событиям Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

Ежегодно по памятным и праздничным датам в Казани будут возлагать венки и цветы к памятникам, обелискам, мемориальным сооружениям, относящимся к периода Великой Отечественной войны, а также в местах воинских захоронений. В планах обновление музеев, музейных комнат, экспонатов, уголков боевой и трудовой славы.

При школьных лагерях и музеях намерены организовать поисковые отряды по изучению и сбору материалов о воинских и трудовых подвигах казанцев. В городе будут размещать социальную рекламу, посвященную праздничным мероприятиям.

В День Победы в столице Татарстана традиционно запланированы «Бессмертный полк», акция «Парад у дома ветеранов», «Вахта памяти» у Вечного огня в Парке Победы, фестиваль «Наследники Великой Победы», «Свеча памяти» и салют.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Властями Казани также утвержден организационный комитет по подготовке

и проведению мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его возглавил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в июле 2023 года. Он же поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.



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Татьяна Демина