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«Мэрия Казани всегда кого-то напрягает»: Вознесенский тракт лишил жильцов трех домов выезда и тротуара

14:51, 30.11.2023 16

Теперь местные жители вынуждены ездить по новому тротуару

«Мэрия Казани всегда кого-то напрягает»: Вознесенский тракт лишил жильцов трех домов выезда и тротуара
Фото: предоставлено realnoevremya.ru Тимуром Исаковым

Как выяснило «Реальное время», мэрия Казани засыпала жителям домов в Советском районе Казани чуть ли не единственный выезд на улицу Жиганова. Казанец Тимур Исаков рассказал изданию, что это произошло во время строительства Вознесенского тракта. Фактически заблокированными остались жильцы домов №57, 57а и б по улице Жиганова и даже дислоцирующийся в одном из зданий полк ППС. Администрация города признавать проблему не хочет, сначала сослалась на то, что это не в их компетенции, а потом — на статус собственности земельного участка. Как жители соседних ЖК ездили раньше и какие еще проблемы, кроме засыпанной дороги, есть в так называемых милицейских домах — читайте в материале издания.

«Все отписки готовят сотрудники, абсолютно не вникая в ситуацию»

Строительство Вознесенского тракта обернулось потерей удобного выезда на улицу для жителей нескольких домов, расположенных по улице Жиганова в Советском районе Казани. Как говорит местный житель Тимур Исаков, трем многоэтажкам оставили один узкий выезд возле ЖК «Победа».

— Не дай бог, на этой маленькой дороге случится авария, тогда все эти три дома и полк ППС останутся заблокированными. Теперь им выезжать приходится еще и по новому тротуару Вознесенского тракта, и через новую зеленую зону, по которой местные жители протоптали тропинку машинами. Получается, что работники ППС едут по тротуару и выезжают на дорогу через зеленую зону на улицу Жиганова. Выехать со двора по-другому проблематично, — объясняет мужчина.

предоставлено realnoevremya.ru Тимуром Исаковым

По этому вопросу Исаков обращался в мэрию города. Он предложил сделать жителям две дороги, одна — это уже названная, с выездом на улицу Жиганова, а вторая — к дому №139а/2 по пр. Победы. Но в администрации обращения Исакова услышаны не были, исполком сослался на то, что земля возле дома 139а частная, а значит, и просить дорогу нужно у владельцев участка.

— В мэрии просто не стали вникать в суть моего обращения. Они увидели, что там частная территория, и настаивают на своем. Но дорога, которую я нарисовал, проходит сбоку от частной земли. Когда я был на приеме у Игоря Куляжева, то он мне сказал, что вторую дорогу делать у дома №139а/2 они не будут, потому что когда там начнут строить новый дом, то ее просто разобьют. И добавил, что когда его будут вводить в эксплуатацию, то дорогу попросят построить застройщика. Я согласился, но попросил их сделать хотя бы выезд на улицу Жиганова. Однако Куляжев ответил, что в это надо вникать, изучать, чья там земля. Это какие-то отговорки, — считает Исаков.

Кроме засыпанной дороги, жители трех многострадальных домов столкнулись и с другими проблемами при строительстве Вознесенского тракта. Например, там начали было строить тротуар, но не закончили и бросили.

— Некоторые дороги сделали до магазина OBI и бросали их со словами, что это частная земля, а в OBI от тротуаров открещиваются, так как у них этого нет в проекте. То же самое было с внутренней дорогой от кольца «Меги» к магазину Castorama. Ее просто бросили, сказали, что ее быть не должно и все нужно перекопать. Переделали ее только после нескольких обращений. Обновили за счет Castorama. И таких мелких недоделок было очень много, как будто проекты были вообще между собой не согласованы. Складывается ощущение, что власти города ни во что не вникают. Когда исполнители пишут отписки, у них спрашиваешь одно, а они отвечают совершенно другое. Доходит до того, что на одни и те же обращения разные исполнители исполкома присылают совершенно разные ответы, абсолютно противоречащие друг другу. Администрация, по большому счету, всегда кого-то напрягает, сама она ничего не делает. До этого они напрягли OBI, а потом «Кастораму» и «Мегу». Всего накопилось около 10 нерешенных вопросов, и по каждому из них я подходил к администрации, где-то нужно было добавить тротуар или достроить дороги, соединить проезды между домами для удобства выезда на Вознесенский тракт, — говорит Исаков.

предоставлено realnoevremya.ru Тимуром Исаковым

«Понимаем ваше расстройство»

На просьбы Исакова построить выезд от домов на улицу Жиганова мэрия Казани посоветовала ему сначала обратиться в ГКУ «Главтатдортранс», так как указанные земельные участки не входят в границы производства работ Вознесенского тракта.

— Понимаем ваше расстройство, но дело тут не в том, что кто-то не съездил на место. А в том, что вносить изменения уже в существующий проект может только заказчик — ГКУ «Главтатдортранс». По такого рода значимым изменениям и вопросам обращаться можно напрямую, — ответили в администрации.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Тогда казанец напомнил властям, что мэрия должна сама обращаться в соответствующие инстанции, так как это городская проблема.

— Как сообщает районная администрация, указанные в обращении участки находятся в частной собственности. Поэтому проведение дорожных работ за счет бюджетных средств не представляется возможным, — заявили на это в мэрии.

Спустя некоторое время, занятое препираниями, представители исполкома пригласили Тимура Исакова на прием в администрацию Советского района. Но на данный момент он от этого отказался, так как встречи пока не приносят результата.

«Реальное время» делало запрос в пресс-службу мэрии Казани с вопросами о дороге для жителей трех домов по улице Жиганова. Однако ответа на него не последовало.

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Александр Зарипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 30 ноя
    заголовок - пушка бомба
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    Анонимно 30 ноя
    ага, у нас все во благо горожан, все для людей
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    Анонимно 30 ноя
    вознесенский тракт для жителей, согласен
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    Анонимно 01 дек
    Конечно, Но понятно же, что если есть проблемы, то их готовы решать. Расширили же поворот, где грузовик застрял.
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    Анонимно 01 дек
    лишились удобного - не единственного же?
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  • Анонимно 30 ноя
    мэрия Казани засыпала жителям домов в Советском районе Казани чуть ли не единственный выезд на улицу Жиганова.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/296783-meriya-kazani-zasypala-dorogu-u-miliceyskih-domov - ну вот мэрию еще кое как можно понять, они территориально далеко. но вот кто засыпалась - они же знают что к чему, неужели не могли принять меры? я в шоке от глупости ситуации
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    Анонимно 01 дек
    меня смущает - чуть ли не единственного и наиболее удобного. Их же не заблокировали во дворе...
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  • Анонимно 30 ноя
    Надо штрафовать тех кто ездит по трауарам и портит зелёную зону!

    А частную собственность нужно уважать и оберегать от таких самозахватчиков.
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    Анонимно 30 ноя
    конечно, еще и растаскивают грязь потом по городу
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    Анонимно 01 дек
    Если это самозахват то соглашусь/ В данном случае это вообще не такое понятие как народная тропа
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  • Анонимно 30 ноя
    Люди не против обновления города, люди против ухудшения имеющихся условий жизни !!!!
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    Анонимно 30 ноя
    сказали же, что там частная территория
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    Анонимно 01 дек
    А где была голова у проектировщиков территории ??
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  • Анонимно 30 ноя
    хотелось бы все-таки узнать мнение мэрии
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    Анонимно 01 дек
    узнаем, как это было с разворотной петлей.
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  • Анонимно 01 дек
    Территория, где нужна дорога муниципальная, частная территория находится в стороне
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